Видео нокаута Макгрегора в бою с Порье
09:21
Американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде главного поединка турнира UFC 257.
DOWN GOES MCGREGOR #UFC257 pic.twitter.com/PQ18QY3Ak4— DraftKings (@DraftKings) January 24, 2021
На счету Порье 27 побед при 6 поражениях в ММА, у Макгрегора 22 победы при 5 поражениях. Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.
Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи, может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.
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