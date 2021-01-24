Видео нокаута Макгрегора в бою с Порье

Американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде главного поединка турнира UFC 257.

На счету Порье 27 побед при 6 поражениях в ММА, у Макгрегора 22 победы при 5 поражениях. Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи, может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.