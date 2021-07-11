UFC 264: результаты предварительного карда

На турнире UFC 264, который проходит в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США), завершился предварительный кард.

Средний вес. Тревен Жиль (США) — Дрикю дю Плесси (ЮАР): победа Плесси нокаутом (2-й раунд, 1:41);

Полулегкий вес. Райан Холл (США) — Илия Топурия (Грузия): победа Топурии нокаутом (1-й раунд, 4:47)

Полусредний вес. Микель Перейра (Бразилия) — Нико Прайс (США): победа Перейры решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Полусредний вес. Карлос Кондит (США) — Макс Гриффин (США): победа Гриффина решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Главным событием UFC 264 станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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