Порье прибыл на бой UFC 264 против Макгрегора

Американский боец Дастин Порье прибыл на поединок турнира UFC 264 против ирландца Конора Макгрегора.

Турнир UFC 264 проходит в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Третий поединок Порье — Макгрегор станет главным событием турнира.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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