Порье прибыл на бой UFC 264 против Макгрегора
05:14
Американский боец Дастин Порье прибыл на поединок турнира UFC 264 против ирландца Конора Макгрегора.
Турнир UFC 264 проходит в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Третий поединок Порье — Макгрегор станет главным событием турнира.
The ? has arrived... @DustinPoirier— UFC (@ufc) July 11, 2021
[ #UFC264 | We're LIVE on E+ PPV: https://t.co/DZxtGSW1O2 ] pic.twitter.com/MkMqUAJr3E
Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит
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