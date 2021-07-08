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Порье – Макгрегор
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Стали известны гонорары судей на бое Порье — Макгрегор

13:09
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Стало известно, кто обслужит третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье, информирует журналист Марк Раймонди в своем Twitter.

Херб Дин будет работать рефери в октагоне. Остальными судьями будут Дерек Клири, Саль д'Амато и Дзюнитиро Кумидзе.

Дин за свою работу получит 1900 долларов, а трое судей — по 1600.

Макгрегор сразится с Порье в главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Порье — Макгрегор.

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