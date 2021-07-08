Стали известны гонорары судей на бое Порье — Макгрегор
13:09
Стало известно, кто обслужит третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье, информирует журналист Марк Раймонди в своем Twitter.
Херб Дин будет работать рефери в октагоне. Остальными судьями будут Дерек Клири, Саль д'Амато и Дзюнитиро Кумидзе.
Дин за свою работу получит 1900 долларов, а трое судей — по 1600.
Макгрегор сразится с Порье в главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Порье — Макгрегор.
From the NSAC meeting this morning:— Marc Raimondi (@marc_raimondi) July 7, 2021
Poirier vs. McGregor 3 officials
Referee: Herb Dean ($ 1900 pay)
Judges: Sal D'Amato, Derek Cleary, Junichiro Kamijo ($ 1600)#UFC264
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