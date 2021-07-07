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Порье – Макгрегор
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Макгрегор показал, как готовится к поединку с Порье

20:56
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор показал подготовку к бою с американцем Дастином Порье.

«Отлично поработал сегодня», — написал Макгрегор в Twitter.

Макгрегор в третий раз сразится с Порье. Поединок станет главным событием турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Порье — Макгрегор.

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