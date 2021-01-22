Спарринг-партнер Макгрегора рассказал о шокирующем прогрессе ирландца

Спарринг-партнер Конора Макгрегора — Константин Гнусарев — рассказал «СЭ», что ирландец кардинально изменился подход к тренировочному процессу. 24 января рано утром по московскому времени 32-летний Макгрегор (22-4) проведет бой с 32-летним американцем Дастином Порье (26-6) на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

«Честно говоря, сейчас Конор вырос на 10 ступеней, — сказал Гнусарев. — Раньше он тренировался так же и тоже был хорош, но сейчас я вижу, насколько серьезно он стал относиться ко всему. Знаете, дети пытаются все быстро-быстро сделать, ударить, показать кому-то что-то. Конор выходит и спокойно делает свою работу, все чисто. Я был в шоке, когда увидел его в первом лагере в Португалии.



Первый лагерь провели в Португалии, потом была неделя паузы, но Конор проводил по одной тренировке в день. Сейчас приехали сюда [в ОАЭ] — по две тренировки в день, все отлично. Я вижу, что Конор вышел на другой уровень. По моему мнению, это лучшая версия Макгрегора. Я провел с ним три лагеря и вижу, что он вырос.



Сейчас Конор поставил на первое место дисциплину. У нас тренировки утром и вечером, план всегда готовится заранее. Раньше такого не было. Раньше просто приходили: «Что там? Бокс? Борьба?», и идем заниматься. Не было профессионального подхода, по моему мнению. Сейчас команда стала больше, пригласили некоторых боксеров. Конор стал серьезнее относиться к тренировкам, к питанию, да ко всему».

Гнусарев — 25-летний боец из Молдавии. Его статистика в ММА: 4 победы, 1 ничья. (Илья Андреев)

Полную версию интервью с Константином Гнусаревым можно прочитать здесь.