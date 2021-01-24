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Порье получил денежный бонус от UFC за победу над Макгрегором

09:29
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Американский боец Дастин Порье, победивший ирландца Конора Макгрегора на UFC 257 нокаутом во втором раунде, получил бонус в размере 50 тысяч долларов за выступление вечера. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции.

Такие же бонусы получили бразильянка Марина Родригес (за победу над Амандой Рибас), узбекистанец Махмуд Мурадов (за победу над американцем Эндрю Санчесом) и американец Майкл Чендлер, победивший новозеландца Дэна Хукера.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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