Порье получил денежный бонус от UFC за победу над Макгрегором
09:29
Американский боец Дастин Порье, победивший ирландца Конора Макгрегора на UFC 257 нокаутом во втором раунде, получил бонус в размере 50 тысяч долларов за выступление вечера. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции.
Такие же бонусы получили бразильянка Марина Родригес (за победу над Амандой Рибас), узбекистанец Махмуд Мурадов (за победу над американцем Эндрю Санчесом) и американец Майкл Чендлер, победивший новозеландца Дэна Хукера.
«СЭ» вел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.
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