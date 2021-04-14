Макгрегор объявил, что ищет нового соперника для поединка
10:40
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил, что ищет нового соперника по поединку 10 июля на UFC 264. Ранее он отменил бой с Дастином Порье из-за того, что тот обвинил его в уклонении от пожертвований в благотворительный фонд.
«Нахожусь в поиске основы для хорошего боя, кто хочет участвовать, парни? Макгрегор против…?» – написал Конор в Twitter.
В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. Реванш Конор — Порье должен был состояться 10 июля в Лас-Вегасе.
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