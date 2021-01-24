Порье готов предоставить Макгрегору реванш

Американец Дастин Порье, отправивший в нокаут ирландца Конора Макгрегора во втором раунде на UFC 257, после боя заявил, что готов предоставить сопернику реванш.

Напомним, Порье и Макгрегор провели уже два боя. Впервые они встретились в 2014 году, тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

«Счастлив, но не удивлен, — отметил Порье. — Я работаю каждый день, пашу как проклятый. У меня большое уважение к Конору. Вполне возможно, что сделаем это снова. Мы деремся за серьезные вещи,но еще более серьезные вещи будут у меня, когда я вернусь в город, где работает мой фонд. Я люблю свою жену, свою команду и свой город».

«У меня хороший бокс, хороший кикбоксинг, но иногда я лечу вперед и просто не могу остановиться, — сказал также американец. — Это был титульный бой. Хабиб ушел, он должен был оставить пояс. Я — чемпион».

32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-5, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

32-летний Порье имеет рекорд 27-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.

Оба бойца ранее проигрывали чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Ирландец сдался после болевого приема на челюсть в четвертом раунде боя в октябре 2018 года, а американец — после удушающего приема в поединке в сентябре 2019-го. 32-летний Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020-го после третьей защиты, во втором раунде досрочно победив Джастина Гэтжи. Его рекорд — 29-0.

На неделе шоу UFC 257 глава лиги Дана Уайт передал слова Нурмагомедова после переговоров о возвращении: россиянин обещал подумать, если кто-то из четырех участников турнира его впечатлит. В со-главном бою UFC 257 американский боец Майкл Чендлер нокаутировал новозеландца Дэна Хукера и бросил вызов Конору и Хабибу.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.