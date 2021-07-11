Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье
07:55
Ирландский боец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном бое турнира UFC 264.
В конце первого раунда ирландец оступился и сломал голеностоп. После этого врачи осмотрели бойца и приняли решение завершить бой.
После этого поединка бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов написал, что «добро всегда побеждает зло».
Сам Конор считает, что «еще ничего не закончено».
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