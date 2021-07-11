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Порье – Макгрегор
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Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье

07:55
Конор Макгрегор сломал голеностоп в концовке первого раунда.
Конор Макгрегор сломал голеностоп в концовке первого раунда.
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Ирландский боец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном бое турнира UFC 264.

В конце первого раунда ирландец оступился и сломал голеностоп. После этого врачи осмотрели бойца и приняли решение завершить бой.

После этого поединка бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов написал, что «добро всегда побеждает зло».

Сам Конор считает, что «еще ничего не закончено».

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Сергей Ревенко все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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