Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном бое турнира UFC 264.

В конце первого раунда ирландец оступился и сломал голеностоп. После этого врачи осмотрели бойца и приняли решение завершить бой.

Conor McGregor's leg break vs Dustin Poirier is absolutely disgusting ?



It's 5:45am in the UK, i've stayed up all night to watch Conor smack up Dustbin and then this shit happens ???#UFC264 #McGregorPoirier3 pic.twitter.com/m77BIf35OG — ??? (@hxrrisxn4kt) July 11, 2021

После этого поединка бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов написал, что «добро всегда побеждает зло».

Сам Конор считает, что «еще ничего не закончено».