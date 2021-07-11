Макгрегора унесли на носилках с арены после травмы в бою с Порье. Видео

Ирландский боец Конор Макгрегор после боя с американцем Дастином Порье покинул арену на носилках.

Поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.

Пока Макгрегора несли, он что-то говорил и активно жестикулировал руками.