Макгрегора унесли на носилках с арены после травмы в бою с Порье. Видео
07:53
Ирландский боец Конор Макгрегор после боя с американцем Дастином Порье покинул арену на носилках.
Поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.
Пока Макгрегора несли, он что-то говорил и активно жестикулировал руками.
Conor McGregor was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264 pic.twitter.com/eQe9fa09YJ— ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021
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