Макгрегор: «Я отбил его голову и ногу»
08:00
Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье очень эмоционально отреагировал на итог поединка.
Сидя на полу, он нецензурно ругался и подчеркнул, что сломал ногу, когда подвернул ее, а не во время лоу-кика.
«Я боксировал его кровоточащую голову и отбивал его ногу... Это еще не конец. Если придется вынести это все на улицу, то так и будет. Мне пофиг», — сказал Макгрегор.
Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.
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