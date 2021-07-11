Макгрегор: «Я отбил его голову и ногу»

Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье очень эмоционально отреагировал на итог поединка.

Сидя на полу, он нецензурно ругался и подчеркнул, что сломал ногу, когда подвернул ее, а не во время лоу-кика.

«Я боксировал его кровоточащую голову и отбивал его ногу... Это еще не конец. Если придется вынести это все на улицу, то так и будет. Мне пофиг», — сказал Макгрегор.

Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.