Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье
15:17
Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов через Instagram пошутил над Конором Макгрегором, выложив несколько мемов в сториз.
Ирландец сегодня на турнире UFC 257 проиграл нокаутом во втором раунде американцу Дастину Порье.
«Сюрприз, сюрприз! Король в отключке», — подписал Магомедов снимок, на котором Макгрегор лежит после нокаута.
Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram
«Всем спокойной ночи. Король устал», — подписан другой мем.
Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram
Напомним, ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев точно также поиздевался над Макгрегором, за что получил серьезную долю критики в Instagram.
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