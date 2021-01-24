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Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье

15:17
Ризван Магомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram
Ризван Магомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов через Instagram пошутил над Конором Макгрегором, выложив несколько мемов в сториз.

Ирландец сегодня на турнире UFC 257 проиграл нокаутом во втором раунде американцу Дастину Порье.

«Сюрприз, сюрприз! Король в отключке», — подписал Магомедов снимок, на котором Макгрегор лежит после нокаута.

Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram
Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram

«Всем спокойной ночи. Король устал», — подписан другой мем.

Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram
Менеджер Хабиба пошутил о виде Макгрегора после нокаута в бою с Порье. Фото Instagram

Напомним, ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев точно также поиздевался над Макгрегором, за что получил серьезную долю критики в Instagram.

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