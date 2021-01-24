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Макгрегор — после боя с Порье: «Моя нога полностью убита»

10:01
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Ирландец Конор Макгрегор подвел итоги боя с американцем Дастином Порье. Поединок закончился поражением техническим нокаутом во втором раунде.

«Моя нога просто убита, — сказал Конор на пресс-конференции. — Слышал, как в углу Порье говорили, мол, хороший лоукик. В моей голове прозвучал ответ: «Ты ублюдок, это был действительно хороший лоукик». Мое колено — как весь американский футбол в штанах от костюма.

Я применю другой подход для трилогии с Дастином. С этими ударами ногами лучше не связываться. Эти нижние удары по ногам, по икрам. Еще не испытывал такого".

Напомним, Порье и Макгрегор провели уже два боя. Впервые они встретились в 2014 году, тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

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