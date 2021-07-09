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Щеглов дал прогноз на третий бой Макгрегора и Порье

02:52
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Боец ACA Илья Щеглов высказался по поводу третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок состоится в ночь на 11 июля на UFC 264.

«Это сложный поединок, в плане прогнозов. Но думаю, что решит мотивация. У кого ее больше, тот и победит», — сказал Щеглов.

Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).

Дополнительная информация:

https://mma.metaratings.ru/news/boets-aca-ilya-dantist-shcheglov-dal-prognoz-na-tretiy-boy-makgregora-i-pore-997427/

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Евгений Козинов все материалы автора

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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