Щеглов дал прогноз на третий бой Макгрегора и Порье
02:52
Боец ACA Илья Щеглов высказался по поводу третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок состоится в ночь на 11 июля на UFC 264.
«Это сложный поединок, в плане прогнозов. Но думаю, что решит мотивация. У кого ее больше, тот и победит», — сказал Щеглов.
Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.
Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).
Дополнительная информация:
https://mma.metaratings.ru/news/boets-aca-ilya-dantist-shcheglov-dal-prognoz-na-tretiy-boy-makgregora-i-pore-997427/
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