Щеглов дал прогноз на третий бой Макгрегора и Порье

Боец ACA Илья Щеглов высказался по поводу третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок состоится в ночь на 11 июля на UFC 264.

«Это сложный поединок, в плане прогнозов. Но думаю, что решит мотивация. У кого ее больше, тот и победит», — сказал Щеглов.

Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).