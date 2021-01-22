24 января Конор Макгрегор (22-4) проведет бой в легком весе с Дастином Порье (26-6) на турнире UFC 257 на арене «Бойцовский остров» около Абу-Даби (ОАЭ).

Ориентировочное время начала поединка Макгрегор — Порье — с 08.00 до 08.30 (мск). Бои предварительного карда стартуют в 02.15, предварительный кард — в 04.00, основной начнется в 06.00.

У 32-летнего ирландца Макгрегора — 22 победы и 4 поражения в MMA. На счету 32-летнего американца Порье — 26 побед, 6 раз он уступил соперникам и один бой признан несостоявшимся.

Букмекеры отдают предпочтение Конору в поединке с Порье. На победу ирландца предлагают сделать ставку с коэффициентом — 1,35. На Порье — 3,40.

Бой Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в прямом эфире будет показывать телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье