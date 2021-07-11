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Порье – Макгрегор
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Хрюнов — о трештоке Макгрегора: «Он никак не мог повлиять на спортивную составляющую»

15:08
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Промоутер Владимир Хрюнов высказался о трештоке ирландского бойца Конора Макгрегора перед его боем с американцем Дастином Порье.

Макгрегор перед боем с Порье на пресс-конференции не стеснялся оскорблять своего соперника и его жену.

«Тот трешток, который вел Макгрегор перед встречей с Дастином, никак не мог повлиять на спортивную составляющую. Разве что только помог продать больше платных трансляций. Конор вновь обратил внимание на себя тем выдающимся способом, который сам и изобрел. Макгрегор — основоположник «пограничного» трештока, автор этого исторического явления», — приводит слова Хрюнова «Газета.Ru».

В главном поединке UFC 264 Макгрегор проиграл Порье. В конце первого раунда он, оступившись, сломал ногу. Поединок был остановлен. Это был третий бой между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/11/n_16229546.shtml

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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