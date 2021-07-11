Стали известны примерные оклады Макгрегора, Порье и других бойцов турнира UFC 264

В ночь с 10 по 11 июля в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 264. Главным событием соревнований стал поединок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье.

32-летний Макгрегор проиграл техническим нокаутом 32-летнему Порье в конце первого раунда боя. Ирландец сломал ногу.

Издание The Sports Daily опубликовало примерные оклады участников турнира. Официально данные пока нигде не опубликованы.

Примерные оклады бойцов турнира UFC 264:

Конор Макгрегор — 5 011 000 долларов (5 000 000 долларов за выступление, 11 000 долларов — поощрительная выплата);

Дастин Порье — 1 021 000 долларов (1 000 000 долларов за выступление, 21 000 долларов поощрительная выплата);

Шон О'Мэлли — 221 000 долларов (70 000 долларов за выступление, 70 000 долларов в виде бонуса, 75 000 долларов в виде бонуса «Битва ночи», 6000 долларов поощрительная выплата).