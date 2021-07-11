Один из лучших российских легковесов Эдуард Вартанян (22 победы, 4 поражения) прокомментировал нападки Конора Макгрегора на жену Дастина Порье после боя на UFC 264.

«Знаете, как на юродивого смотришь, — сказал Вартанян «СЭ». — В данном случае точно так же можно на Конора смотреть. Я никогда не был большим фанатом Конора. Я адекватно понимал, что он привлек большое внимание к смешанным единоборствам — это факт. Я никогда его не восхвалял. Человеческие качества важнее, чем спортивные».

Утром 11 ибля в Лас-Вегасе (США) 32-летний Макгрегор проиграл 32-летнему Порье техническим нокаутом в конце первого раунда поединка. Ирландец получил перелом ноги.