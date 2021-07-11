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Вартанян — о нападках Макгрегора на жену Порье: «Конор — как юродивый»

15:12
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Один из лучших российских легковесов Эдуард Вартанян (22 победы, 4 поражения) прокомментировал нападки Конора Макгрегора на жену Дастина Порье после боя на UFC 264.

«Знаете, как на юродивого смотришь, — сказал Вартанян «СЭ». — В данном случае точно так же можно на Конора смотреть. Я никогда не был большим фанатом Конора. Я адекватно понимал, что он привлек большое внимание к смешанным единоборствам — это факт. Я никогда его не восхвалял. Человеческие качества важнее, чем спортивные».

Утром 11 ибля в Лас-Вегасе (США) 32-летний Макгрегор проиграл 32-летнему Порье техническим нокаутом в конце первого раунда поединка. Ирландец получил перелом ноги.

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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