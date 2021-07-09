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Хабиб ответил на слова Макгрегора на пресс-конференции перед боем с Порье

12:19
Хабиб ответил на слова Макгрегора на пресс-конференции перед боем с Порье. Фото Instagram
Хабиб ответил на слова Макгрегора на пресс-конференции перед боем с Порье. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ирландец на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье заявил, что его статистика в ММА 19-1, а не 22-5. По словам Макгрегора, он учитывает только нокауты, а все остальное не имеет значения. Кроме того, ирландец назвал Хабиба крысой и заявил, что россиянин ничего не сделал в ММА.

«В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперника на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться», — написал Нурмагомедов в комментариях к словам Макгрегора на ESPN.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года. Поединок завершился в четвертом раунде после удушающего приема россиянина.

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