Джастин Гейджи отреагировал на исход боя Порье и Конора эмодзи клоуна

Американский боец Дастин Порье в главном поединке UFC 264 победил ирландца Конора Макгрегора.

Американский боец UFC Джастин Гейджи отреагировал на исход поединка, выложив в Twitter после боя эмодзи клоуна.

? — Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) July 11, 2021

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.