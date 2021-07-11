Эмоции Конора Макгрегора после перелома ноги в бою с Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном бое турнира UFC 264.

Ирландец неудачно сделал шаг назад, оступился и после того, как нога ужасно подвернулась, упал. После остановки боя Конор показывал на сломанный голеностоп врачам, а после заявлял, что ничего не закончено.

После решения врачей о том, что Макгрегор не сможет завершить бой, победа техническим нокаутом была присуждена Порье.