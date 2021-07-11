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Эмоции Конора Макгрегора после перелома ноги в бою с Порье

07:47
Конор Макгрегор показывает врачам на сломанный голеностоп.
Конор Макгрегор показывает врачам на сломанный голеностоп.
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Ирландский боец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном бое турнира UFC 264.

Ирландец неудачно сделал шаг назад, оступился и после того, как нога ужасно подвернулась, упал. После остановки боя Конор показывал на сломанный голеностоп врачам, а после заявлял, что ничего не закончено.

После решения врачей о том, что Макгрегор не сможет завершить бой, победа техническим нокаутом была присуждена Порье.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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