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«Человек настолько сгнил». Боец Bellator Шаблий — о словах Макгрегора в адрес жены Порье

20:33
Конор Макгрегор. Фото Gary A. Vasquez, USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото Gary A. Vasquez, USA Today Sports
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Боец Bellator Александр Шаблий (20 побед, 3 поражения) высказался о поведении Конора Макгрегора после поражения от Дастина Порье на UFC 264.

«Самое неприятное, что я услышал, было услышано после боя, — сказал Шаблий «СЭ». — Он сказал: «Твоя жена писала мне в личку, мы увидимся с ней на афтепати». Это означает, что человек настолько прогнил, что даже после боя лежит, сидит оперившись на клетку, болит нога, у него адская боль, но он все равно думает о том, как бы всех поласкать».

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом. Бой был остановлен после первого раунда из-за того, что ирландец сломал ногу.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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