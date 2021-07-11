Боец Bellator Александр Шаблий (20 побед, 3 поражения) высказался о поведении Конора Макгрегора после поражения от Дастина Порье на UFC 264.

«Самое неприятное, что я услышал, было услышано после боя, — сказал Шаблий «СЭ». — Он сказал: «Твоя жена писала мне в личку, мы увидимся с ней на афтепати». Это означает, что человек настолько прогнил, что даже после боя лежит, сидит оперившись на клетку, болит нога, у него адская боль, но он все равно думает о том, как бы всех поласкать».

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом. Бой был остановлен после первого раунда из-за того, что ирландец сломал ногу.