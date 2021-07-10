Денис Лебедев: «Конор слишком много себе позволяет, надеюсь, Порье успокоит его»
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» поведение экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора перед боем с бывшим временным чемпионом в легком весе Дастином Порье.
«Конор очень часто переходит границу. К сожалению, это плохой пример для молодых спортсменов. Макгрегор делает дополнительную рекламу организаторам, возможно, стычка на пресс-конференции была обговорена заранее. Публике нравится зрелище, особенно в Америке. Я не вспомню, чтобы русские бойцы позволяли себе подобное. Конор слишком много себе позволяет, это перебор. Надеюсь, Порье успокоит его», — сказал Лебедев «СЭ».
Главный бой турнира UFC 264 между Макгрегором и Порье состоится утром 11 июля в Лас-Вегасе (США).
Телеканал РЕН ТВ покажет бой Макгрегор — Порье и другие поединки шоу в прямом эфире. Начало трансляции — 5.30.
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