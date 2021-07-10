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Денис Лебедев: «Конор слишком много себе позволяет, надеюсь, Порье успокоит его»

15:14
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» поведение экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора перед боем с бывшим временным чемпионом в легком весе Дастином Порье.

«Конор очень часто переходит границу. К сожалению, это плохой пример для молодых спортсменов. Макгрегор делает дополнительную рекламу организаторам, возможно, стычка на пресс-конференции была обговорена заранее. Публике нравится зрелище, особенно в Америке. Я не вспомню, чтобы русские бойцы позволяли себе подобное. Конор слишком много себе позволяет, это перебор. Надеюсь, Порье успокоит его», — сказал Лебедев «СЭ».

Главный бой турнира UFC 264 между Макгрегором и Порье состоится утром 11 июля в Лас-Вегасе (США).

Телеканал РЕН ТВ покажет бой Макгрегор — Порье и другие поединки шоу в прямом эфире. Начало трансляции — 5.30.

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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