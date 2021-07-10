Джейк Пол показал подвеску за 100 тысяч долларов в виде спящего Макгрегора

Боксер и видеоблогер Джейк Пол показал свое новое украшение. Это подвеска с кулоном в виде лежащего в нокауте бойца UFC Конора Макгрегора. Стоимость украшения — 100 тысяч долларов.

Мем в виде спящего Макгрегора появилась после его поражения от Дастина Порье в их втором поединке.

«Эй, Конор, лучше выиграй сегодня вечером, иначе я не предложу тебе бой. Если проиграешь, то твоей карьере конец, и предложения на 50 миллионов тебе не видать. Не засыпай! Доброй ночи, Макгрегор. Иди к черту!», — сказал Джейк Пол.

Третий бой между Макгрегором и Порье пройдет 11 июля и рассчитан на пять раундов по пять минут.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется в 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.