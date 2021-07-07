Бывший чемпион UFC Вайдман дал прогноз на трилогию Макгрегора и Порье

Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе американец Крис Вайдман объяснил, почему его соотечественник Дастин Порье вновь победит ирландца Конора Макгрегора.

«Посмотрев их второй поединок, я считаю, что Порье вновь победит, — сказал Вайдман ESPN. — В январе вы могли заметить, что у Конора просто не было энергии и огня, которые мы привыкли видеть. Раньше, когда он входил в клетку, он всем своим видом показывал, что это его клетка. В прошлый раз в нем ничего такого не было. Так что, пока Конор не докажет обратное, мой выбор — победа Порье».

Макгрегор сразится с Порье в главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Порье — Макгрегор.