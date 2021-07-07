Глава UFC Уайт заявил, что Макгрегор получит титульный бой в случае победы над Порье

Президент UFC Дана Уайт заявил, экс-чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор получит титульный бой в случае победы над Дастином Порье в третьем поединке.

«Конор — действующий боец, — цитирует MMA Junkie Уайта. — Это то, что вы должны запомнить. У него куча денег, ему больше не нужно драться, но он этого хочет. Он боец до мозга костей. На кону стоит все, и он хочет вернуться на вершину. Если он побьет первого номера рейтинга, то скорее всего получит титульный шанс. Еще одна вещь, которую любит Конор помимо конкуренции — деньги, а когда он дерется, он получает их много. Всё это по-прежнему для него важно».

Глава UFC отметил, что не знает дальнейших планов ирландца, но считает, что он по-прежнему остается настоящим бойцом.

«Я никак не думаю о Коноре до субботы, потому что ты не знаешь, что у него в голове. Он — боец. Я знаю, кто Конор такой. Многие публично говорили много дерьма в его сторону, и в основном это была неправда. А правда в том, что Конор всегда был готов драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Он чрезвычайно богат и встает вопрос: сколько он хочет и на сколько он голоден — узнаем в субботу. Выиграет, проиграет или сыграет вничью, после субботы узнаем, что он хочет делать дальше», — добавил Уайт.

Титулом легкого веса на данный момент владеет Чарльз Оливейра, который в мае на UFC 262 нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде.

Макгрегор сразится с Порье в главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Порье — Макгрегор.