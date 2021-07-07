Макгрегор сообщил о желании жены Порье вступить с ним в переписку

Конор Макгрегор намекнул, что жена Дастина Порье хочет вступить с ним в переписку в Instagram.

Ирландец выложил скриншот из своего аккаунта, где видно, что ему поступил запрос на личную переписку от аккаунта жены Порье, Джоли. Неясно, действительно ли Джоли Порье отправляла Макгрегору личное сообщение, поскольку скриншот можно подделать.

Вчера, 6 июля, Макгрегор записал оскорбительное голосовое сообщение в адрес Порье.

Третий бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца. Второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.