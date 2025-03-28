Чемпион Bellator Райан Бейдер сообщил, что покинул лигу PFL

Чемпион Bellator в двух дивизионах американец Райан Бейдер покинул лигу PFL и стал свободным агентом. Об этом боец сообщил в соцсетях.

«Официально я свободный агент. PFL и наша команда выдвинули условия, на которые мы оба с радостью согласились, несмотря на то, что в контракте остался один бой. Путь в Bellator был достойным. Это было потрясающе — находиться в окружении замечательных людей, управляющих этой организацией. Я по-прежнему открыт для различных возможностей в бойцовской индустрии», — написал Бейдер.

Бейдер провел последний бой против бразильца Ренана Феррейры в феврале прошлого года на турнире «PFL против Bellator». В этом поединке Райан потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде. В предпоследнем поединке Бейдер техническим нокаутом в первом раунде победил легендарного россиянина Федора Емельяненко, который после поражения прямо в клетке объявил о завершении карьеры в ММА.

Всего на счету Бейдера 31 победа, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.