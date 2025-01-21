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Хабиб — о титульном поединке Усмана на Bellator: «Твоя очередь доказать, кто тут лучший»

Сергей Ярошенко
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своему троюродному брату Усману Нурмагомедову перед титульным поединком на Bellator.

«Мы уже в Дубае, и все в строю. Следующая цель — защита пояса. Усман, теперь твоя очередь доказать, кто тут лучший», — написал Хабиб в социальной сети.

25 января Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе в турнире Bellator в Дубае (ОАЭ).

На счету Нурмагомедова 18 боев в ММА и 18 побед. На счету Пола Хьюза 17 побед в 19 поединках.

Bellator (Беллатор)
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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