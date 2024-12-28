Усман Нурмагомедов заявил, что на 100 процентов будет готов к поединку с Хьюзом

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против ирландца Пола Хьюза.

Бой пройдет 25 января 2025 года и будет главным событием турнира Champions Series в Дубае.

«Осталось пять недель до боя. Мы будем готовы на 100 процентов. Иншаллах», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

26-летний Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона Bellator. На данный момент на счету российского бойца 18 побед и ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. У 27-летнего Хьюза 13 побед и 1 поражение.