Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 19:45

Усман Нурмагомедов заявил, что на 100 процентов будет готов к поединку с Хьюзом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против ирландца Пола Хьюза.

Бой пройдет 25 января 2025 года и будет главным событием турнира Champions Series в Дубае.

«Осталось пять недель до боя. Мы будем готовы на 100 процентов. Иншаллах», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

26-летний Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона Bellator. На данный момент на счету российского бойца 18 побед и ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. У 27-летнего Хьюза 13 побед и 1 поражение.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
ММА
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Балет «Щелкунчик» в Большом театре покажут на Первом канале
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шлеменко считает, что либералы хотят запретить единоборства

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости