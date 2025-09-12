Шлеменко — о Дне трезвости: «Наша страна без трезвенности никогда не станет богатой, процветающей и сильной»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в преддверии реванша с Владиславом Ковалевым высказался о Всероссийском дне трезвости, который отмечался 11 сентября.

«Есть ли моя причастность к запрету продажи алкоголя в Омске в День трезвости? Есть. Охота, чтобы наша страна наконец-то стала трезвой, богатой, но без трезвенности она никогда не станет богатой, процветающей и сильной», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

Реванш Шлеменко и Ковалева пройдет сегодня, 12 сентября, на турнире RCC 23 в Челябинске. В их первом поединке, который состоялся 31 мая в Екатеринбурге, Ковалев одержал победу раздельным решением судей.