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Обновленный рейтинг лучших бойцов России: Чимаев обогнал Анкалаева, Немков упал на две строчки

Отдел единоборств «СЭ»
Хамзат Чимаев.
Фото Getty Images

Хамзат Чимаев после завоевания пояса в бою с Дрикусом Дю Плесси опередил Магомеда Анкалаева в рейтинге топ-15 лучших бойцов России p4p. Благодаря победе в Гран-при PFL в рейтинг вернулся Мовлид Хайбулаев, а Магомедрасул Гасанов после пятой защиты пояса АСА в бою с Дмитрием Арышевым укрепил свои позиции и занял 13-е место. Вадим Немков же спустился на две строчки — возможно, на фоне новостей о том, что Вадим останется в PFL и не перейдет в UFC.

Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 35 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 556 (521 балл + 35 упоминания в анкетах)
2. Хамзат Чимаев (+1) — 505 (470+35)
3. Магомед Анкалаев (-1) — 501 (466+35)
4. Арман Царукян (+1) — 376 (344+32)
5. Александр Волков (+1) — 350 (316+34)
6. Вадим Немков (-2) — 347 (314+33)
7. Петр Ян — 344 (310+34)
8. Мовсар Евлоев — 265 (234+31)
9. Усман Нурмагомедов — 222 (191+31)
10. Сергей Павлович (+2) — 218 (185+33)
11. Шамиль Мусаев (-1) — 202 (174+28)
12. Умар Нурмагомедов (-1) — 200 (172+28)
13. Магомедрасул Гасанов (+1) — 163 (136+27)
14. Абдул-Азиз Абдулвахабов (-1) — 130 (110+20)
15. Мовлид Хайбулаев (new) — 56 (43+13)

Попали в анкеты респондентов, но не вошли в топ-15:

Богдан Гуськов — 36 (25+11)
Анатолий Малыхин — 36 (27+9)
Олег Попов — 28 (19+9)
Азамат Мурзаканов — 28 (20+8)
Ислам Омаров — 28 (23+5)
Шара Буллет — 22 (15+7)
Эдуард Вартанян — 17 (11+6)
Биберт Туменов — 17 (14+3)
Тимур Хизриев — 16 (13+3)
Муслим Магомедов — 10 (8+2)
Азамат Пшуков — 8 (6+2)
Тагир Уланбеков — 5 (4+1)
Альберт Туменов — 5 (4+1)
Рамазан Курамагомедов — 4 (3+1)
Денис Гольцов — 4 (3+1)
Никита Крылов — 3 (2+1)
Иван Штырков — 2 (1+1)
Роман Копылов — 2 (1+1)
Гаджи Рабаданов — 2 (1+1)
Байсангур Сусуркаев — 2 (1+1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян, Игорь Лазорин, Азамат Бостанов.

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.

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Вадим Немков
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Хамзат Чимаев
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