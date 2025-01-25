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Сегодня, 09:10

Фанаты Нурмагомедова и Хьюза подрались после церемонии взвешивания

Алина Савинова
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После церемонии взвешивания в преддверии титульного поединка между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом фанаты бойцов устроили массовую драку.

Как сообщает журналист MMA Junkie, обстановка накалилась сразу после финальной битвы взглядов. Болельщики начали провоцировать друг друга, после чего возникла драка. По предварительным данным, в ней приняли участие более 20 человек. О пострадавших пока не сообщается.

Нурмагомедов и Хьюз возглавят турнир PFL, который состоится 25 января в Дубае (ОАЭ). Перед поединком вес россиянина составил 70,26 кг, а ирландца — 70,31 кг.

Соглавным событием вечера на PFL станет бой Вадима Немкова и Тимоти Джонсона.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
ММА
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