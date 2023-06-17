Немков победил Ромеро. Но 46-летний кубинец заслужил аплодисменты: бой закончил, лежа на чемпионе

Российский боец в четвертый раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Вадим Немков в полутяжелом весе победил всех главных топов Bellator, и промоушен не нашел ничего лучше, чем дать ему в соперники 46-летнего Йоэля Ромеро.

Кубинец в своем первом бою в Bellator уступил раздельным решением судей очень крепкому Филу Дэвису, а затем одержал две досрочные победы — над Алексом Полиции и Мелвином Манхуфом (он старше Ромеро на год и выступает на профессиональном уровне почти 30 лет). Объективно: победа Немкова ожидалась, причем довольно легкая.

Поначалу бой так и складывался. Немков работал с дистанции, раздергивал, Ромеро же пытался контратаковать — но безуспешно: за первые два раунда он не причинил российскому бойцу урона — вообще никакого. Вадим же выбросл уйму ударов — много бил ногами (и в голову, и в корпус, даже вертушки крутил), работал серийно. Лучше всего залетал в цель правый прямой — коронный удар чебелгородца.

Ромеро временами качало, будто худо ему было, но кубинец стоял. А в третьем раунде, почувствовал, что тоннаж ударов снизился, он начал кривляться — изображаться, будто потрясен, будто его штормит. И такое кривляние пошло ему на руку — в конце раунда Йоэль оказался на секунду за спиной у Немкова, который потерял равновесие и упал. Но Вадиму хватило мастерства, чтобы этот эпизод не превратился во что-то опасное.

В четвертом раунде Ромеро начал поддавливать. Пропускал много, но, как уже было сказано, удары Немкова были уже совсем не такими жесткими, как в первые 10 минут. В концовке же кубинец взорвался — попал правой в прыжке, затем и апперкотом. А пятый раунд 46-летний боец и вовсе забрал. Где-то за минуту до сирены он повалил Немкова после того, как они зацепились в клинче, и пролежал на нем до самого конца.

Вадим предполагал, что у его возрастного оппонента не хватит функционала на пять раундов. Однако Ромеро бодро отработал все 25 минут. Уникальный спортсмен. На высоком уровне он, бывший борец-вольник (серебряный призер Олимпиады-2000, чемпион мира-1999), выступает больше 25 лет. За это время перенес множество травм, жестких весогонок, а все равно представляет опасность для любого — как оказалось, даже для Немкова, одного из лучших полутяжей в мире. Да, у Йоэля немало проигрышей. Но ни Немков, ни Исраэль Адесанья, ни Роберт Уиттакер, ни Пауло Коста — намного, гораздо более молодые — не смогли его финишировать. Выносливый, сильный, креативный, коварный. Браво, Ромеро.

***

«Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом, — сказал Вадим Немков после боя. — У него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет. Меня чуть-чуть смутило [поведение Ромеро по ходу боя], я видел, что он играет на публику, вытягивает на себя, поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать на своей, очень много попадал. Но он очень крепкий».

Конечно, в исполнении Немкова хотелось увидеть более убедительный пятый раунд. Но главное — итоговый результат: Вадим защитил титул чемпиона Bellator в четвертый раз.