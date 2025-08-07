Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

7 августа, 18:00

Абдулвахабов дебютировал в рейтинге топ-15 лучших бойцов России

Отдел единоборств «СЭ»
Абдул-Азиз Абдулвахабов.
Фото АСА

Петр Ян после победы над Маркусом Макги опередил Мовсара Евлоева и почти догнал Александра Волкова в рейтинге топ-15 лучших бойцов России p4p. Впервые оказался в рейтинге Абдул-Азиз Абдулвахабов — благодаря победе нокаутом над Али Баговым он дебютировал на 13-м месте. Также было решено в преддверии чемпионского боя в UFC вернуть в рейтинг Хамзата Чимаева — он занял сразу третье место.

Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров. На этот раз в голосовании приняли участие 33 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 527 (494 балла + 33 упоминания в анкетах)
2. Магомед Анкалаев — 488 (455 + 33)
3. Хамзат Чимаев (new) — 396 (363 + 33)
4. Вадим Немков (-1) — 385 (352 + 33)
5. Арман Царукян (-1) — 363 (333 + 30)
6. Александр Волков (-1) — 345 (312 + 33)
7. Петр Ян — 344 (311 + 33)
8. Мовсар Евлоев (-2) — 247 (218 + 29)
9. Усман Нурмагомедов (-1) — 218 (189 + 29)
10. Шамиль Мусаев (-1) — 214 (185 + 29)
11. Умар Нурмагомедов (-1) — 201 (174 + 27)
12. Сергей Павлович (-1) — 154 (129 + 25)
13. Абдул-Азиз Абдулвахабов (new) — 113 (95 + 18)
14. Магомедрасул Гасанов (-2) — 109 (89 + 20)
15. Гаджи Рабаданов (-2) — 73 (55 + 18)

Попали в анкеты респондентов, но не вошли в топ-15:

Мовлид Хайбулаев — 61 (47 +14)
Анатолий Малыхин — 34 (26 + 8)
Богдан Гуськов — 37 (26 + 11)
Азамат Мурзаканов — 28 (21 + 7)
Шара Буллет — 22 (15 + 7)
Ислам Омаров — 20 (15 + 5)
Тимур Хизриев — 14 (11 + 3)
Муслим Магомедов — 13 (10 + 3)
Азамат Пшуков — 8 (6 + 2)
Денис Гольцов — 8 (6 + 2)
Никита Крылов — 6 (4 + 2)
Тагир Уланбеков — 5 (4 + 1)
Альберт Туменов — 5 (4 + 1)
Рамазан Курамагомедов — 5 (4 + 1)
Эдуард Вартанян — 5 (3 + 2)
Валентин Молдавский — 3 (2 + 1)
Иван Штырков — 2 (1 + 1)
Роман Копылов — 2 (1 + 1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян.

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Абдул-Азиз Абдулвахабов
Ислам Махачев
Мовсар Евлоев
Петр Ян
Хамзат Чимаев
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • тест тест

    Малыхин не попал ? Топовый рейтинг )))))))))

    12.09.2025

    • Туменов: «Мне лучше выступать в ACA, чем куда-то уезжать»

    АСА 190 Гасанов — Арышев: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости