Абдулвахабов дебютировал в рейтинге топ-15 лучших бойцов России

Петр Ян после победы над Маркусом Макги опередил Мовсара Евлоева и почти догнал Александра Волкова в рейтинге топ-15 лучших бойцов России p4p. Впервые оказался в рейтинге Абдул-Азиз Абдулвахабов — благодаря победе нокаутом над Али Баговым он дебютировал на 13-м месте. Также было решено в преддверии чемпионского боя в UFC вернуть в рейтинг Хамзата Чимаева — он занял сразу третье место.

Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров. На этот раз в голосовании приняли участие 33 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 527 (494 балла + 33 упоминания в анкетах)

2. Магомед Анкалаев — 488 (455 + 33)

3. Хамзат Чимаев (new) — 396 (363 + 33)

4. Вадим Немков (-1) — 385 (352 + 33)

5. Арман Царукян (-1) — 363 (333 + 30)

6. Александр Волков (-1) — 345 (312 + 33)

7. Петр Ян — 344 (311 + 33)

8. Мовсар Евлоев (-2) — 247 (218 + 29)

9. Усман Нурмагомедов (-1) — 218 (189 + 29)

10. Шамиль Мусаев (-1) — 214 (185 + 29)

11. Умар Нурмагомедов (-1) — 201 (174 + 27)

12. Сергей Павлович (-1) — 154 (129 + 25)

13. Абдул-Азиз Абдулвахабов (new) — 113 (95 + 18)

14. Магомедрасул Гасанов (-2) — 109 (89 + 20)

15. Гаджи Рабаданов (-2) — 73 (55 + 18)

Попали в анкеты респондентов, но не вошли в топ-15:

Мовлид Хайбулаев — 61 (47 +14)

Анатолий Малыхин — 34 (26 + 8)

Богдан Гуськов — 37 (26 + 11)

Азамат Мурзаканов — 28 (21 + 7)

Шара Буллет — 22 (15 + 7)

Ислам Омаров — 20 (15 + 5)

Тимур Хизриев — 14 (11 + 3)

Муслим Магомедов — 13 (10 + 3)

Азамат Пшуков — 8 (6 + 2)

Денис Гольцов — 8 (6 + 2)

Никита Крылов — 6 (4 + 2)

Тагир Уланбеков — 5 (4 + 1)

Альберт Туменов — 5 (4 + 1)

Рамазан Курамагомедов — 5 (4 + 1)

Эдуард Вартанян — 5 (3 + 2)

Валентин Молдавский — 3 (2 + 1)

Иван Штырков — 2 (1 + 1)

Роман Копылов — 2 (1 + 1)



Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян.

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.