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Федор Емельяненко отстранил Никиту Михайлова от тренировок с Fedor Team

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Никита Михайлов.
Фото соцсети

Федор Емельяненко рассказал «СЭ», что Никита Михайлов больше не является бойцом команды Fedor Team.

27-летний Михайлов выступает в легчайшем весе, статистика в ММА — 12 побед, 4 поражения (3-2 в Bellator).

— Никита покинул нашу команду, я отстранил его, — сообщил Емельяненко. — Дело в том, что Никита стал больше времени проводить вне команды. Стал позволять себе уезжать, не предупредив никого. Последней каплей было то, что он уехал в Таиланд на три месяца, никому не сказав. Развернулся — и уехал. На сборе его не было: ни на одном, ни на втором, и я сказал ему: «Никита, извини, но двигайся без нас».

— Как он отреагировал?

— Он не хотел уходить, скажем так. Но я сказал: «Никит, ты уже давно ушел».

— В вашей команде не хватает бойцов веса Никиты, у вас большие ребята.

— Пусть найдет себе команду, где они есть. У нас тоже есть — приезжают ребята на сборы. Никиты не было на нескольких сборах не потому, что у нас нет ребят маленьких, а просто он посчитал нужным уехать и быть с другой командой, с другими людьми. Он не сказал об этом ни тренерам, ни мне, ни кому-либо еще. Это неправильно, неприемлемо. Причем у него уже было несколько предупреждений. Последних предупреждений.

Если мы команда, то мы должны быть вместе. Если идет сбор, ты должен на нем присутствовать. Он вызывал под себя спарринг-партнеров. На последних сборах я работал с ребятами и пытался передать им навыки. Но Никита их проигнорировал.

— Никита тренируется с Петром Яном — бойцом высокого класса. По идее такие тренировки же могут идти ему на пользу.

— Да пожалуйста. Пусть переходит к Петру, не вопрос. Я ему в открытую это говорил. Пожалуйста, пусть Петр возьмет его к себе. Если у нас нет чего-то, я никого не держу, за уши не привязываю. Если вы где-то можете взять больше, чем у меня, пожалуйста, я только за. А то и у нас на зарплатке, и туда ездит, и я его впихиваю — то в Bellator, то еще куда-то, «ставьте меня»... Поэтому мы разошлись. На сегодняшний день.

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Никита Михайлов
Федор Емельяненко
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