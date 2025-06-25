Бокс/ММА
25 июня, 09:58

Усман Нурмагомедов проведет следующий поединок в октябре

Алина Савинова

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов рассказал, когда проведет следующий поединок.

«Проведу следующий бой в октябре», — приводит ТАСС слова бойца.

В последнем бою в январе Нурмагомедов решением судей (47-47, 48-46, 48-46) победил Пола Хьюза из Ирландии и защитил чемпионский пояс Bellator в легком весе.

Всего в активе 27-летнего россиянина 19 побед и ни одного поражения. Еще 1 поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Усман Нурмагомедов заявил, что вернется в октагон к концу лета

Шлеменко — о Дне трезвости: «Наша страна без трезвенности никогда не станет богатой, процветающей и сильной»

