Усман Нурмагомедов проведет следующий поединок в октябре

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов рассказал, когда проведет следующий поединок.

«Проведу следующий бой в октябре», — приводит ТАСС слова бойца.

В последнем бою в январе Нурмагомедов решением судей (47-47, 48-46, 48-46) победил Пола Хьюза из Ирландии и защитил чемпионский пояс Bellator в легком весе.

Всего в активе 27-летнего россиянина 19 побед и ни одного поражения. Еще 1 поединок с его участием был признан несостоявшимся.