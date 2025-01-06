Немков проведет бой против Джонсона 25 января в Дубае
Новым соперником российского бойца PFL и Bellator Вадима Немкова стал американец Тимоти Джонсон, сообщает пресс-служба PFL.
Противостояние пройдет 25 января в Дубае на турнире Road to Dubai.
Ранее промоушен Bellator объявлял о поединках Немкова с Анте Делией и Кори Андерсоном, но оба боя сорвались.
На счету 32-летнего Немкова 17 побед, 2 поражения и один несостоявшийся бой в ММА. У 39-летнего Джонсона 18 побед и 10 поражений.
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