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Сегодня, 23:10

Немков проведет бой против Джонсона 25 января в Дубае

Алина Савинова
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Новым соперником российского бойца PFL и Bellator Вадима Немкова стал американец Тимоти Джонсон, сообщает пресс-служба PFL.

Противостояние пройдет 25 января в Дубае на турнире Road to Dubai.

Ранее промоушен Bellator объявлял о поединках Немкова с Анте Делией и Кори Андерсоном, но оба боя сорвались.

На счету 32-летнего Немкова 17 побед, 2 поражения и один несостоявшийся бой в ММА. У 39-летнего Джонсона 18 побед и 10 поражений.

Вадим Немков
ММА
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