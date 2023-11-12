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Брат Хабиба дисквалифицирован за допинг. Есть угроза, что его лишат чемпионского пояса Bellator

Отдел единоборств «СЭ»
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Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
У Усмана Нурмагомедова проблемы.

Допинг-проба троюродного брата Хабиба Нурмагомедова, чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (17-0 в ММА) дала положительный результат, сообщил глава Атлетической комиссии Калифорнии Энди Фостер.

Тест был взят после поединка Нурмагомедова с Брентом Примусом, который состоялся 7 октября этого года на турнире Bellator 300 в Сан-Диего. Это был полуфинал Гран-при легковесов, 25-летний Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей.

Результат боя аннулирован. О том, что Нурмагомедов будет лишен чемпионского пояса, официально еще не объявлено. По словам Фостера, Усман дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 50 тысяч долларов.

Нурмагомедов также согласился в течение 12 месяцев за свой счет участвовать в программе Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). Он должен пройти не менее трех полных проверок на допинг. Всемирного антидопингового агентства (WADA). В случае новой положительной допинг-пробы Нурмагомедову грозит четырехлетняя дисквалификация.

Как сказал Фостер, у Нурмагомедова было медицинское предписание на использование препарата, который стал причиной дисквалификации, но он не подал заявку на TUE (исключения для терапевтического использования).

Запрещенный препарат, который нашли в организме российского бойца, не называется. Но, раз дисквалификация лишь на полгода (по сути — обычный перерыв между выступлениями для спортсмена высокого уровня), это что-то незначительное.

В финале Гран-при же (приз за победу — миллион долларов) вместо Нурмагомедова выступит побежденный им американец Примус. Его соперником станет или россиянин Александр Шаблий, или бразилец Патрики Фрейре — бой между ними состоится в ночь на 18 ноября на турнире Bellator 301.

Ни сам Нурмагомедов, ни его представители ситуацию еще не прокомментировали.

Усман Нурмагомедов
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