Усман Нурмагомедов сфотографировался с Сафоновым и Головиным после матча в Париже

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов посетил матч 21-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако» (4:1).

Игра прошла 7 февраля на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. После матча Нурмагомедов посетил раздевалку парижан и сфотографировался с Хвичей Кварацхелией, который подписал ему футболку. Также боец сделал совместное фото с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и полузащитником «Монако» Александром Головиным.

«Хочу выразить искреннюю благодарность за теплый прием и возможность встретиться с вами. Поздравляю с блестящей победой над «Монако»! Спасибо за гостеприимство и вдохновение», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024-го, а Кварацхелия присоединился к парижанам в январе 2025-го.