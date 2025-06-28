Артем Резников и Дауд Шайхаев встретятся на турнире ACA 188

Казахстанский боец Артем Резников и россиянин Дауд Шайхаев проведут поединок на турнире АСА 188 в субботу, 28 июня. Турнир по смешанным единоборствам пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок Резников — Шайхаев покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Артем Резников одержал 24 победы и потерпел 8 поражений в профессиональных ММА. Дауд Шайхаев провел 20 поединков на профессиональном уровне, одержав 16 побед и потерпев 4 поражения.

Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о вечера ММА доступны в разделе АСА на сайте «СЭ».