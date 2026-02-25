Вартанян проведет бой против Абдуракова 11 апреля в Санкт-Петербурге

Экс-чемпион лиги и победитель Гран-при в легком весе Эдуард Вартанян вернется в клетку 11 апреля на турнире ACA 202 в Санкт-Петербурге. Его соперником станет Узаир Абдураков, известный под прозвищем «Кочегар». Поединок пройдет в полусреднем весе.

Для 34-летнего Вартаняна (25-4) этот бой станет долгожданным возвращением после вынужденного перерыва. Ранее спортсмен был вынужден сняться с февральского карда из-за экстренной операции.

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