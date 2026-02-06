Турнир ACA 200 состоится в Москве в пятницу, 6 февраля. Начало шоу на арене «Мегаспорт» — в 15.15 по московскому времени.

Основной кард

Магомедрасул Гасанов — Альберт Туменов

Азамат Пшуков — Анатолий Кондратьев

Али Багов — Искандар Мамадалиев

Биберт Туменов — Александр Грозин

Сайфуллах Джабраилов — Алимардан Абдыкааров

Предварительный кард

Артем Резников — Юсуп-Хаджи Зубарие

Александр Маслов — Карлос Фелипе

Махарбек Каргинов — Бехруз Зухуров

Виталий Слипенко — Асланбек Кодзае

Григор Матевосян — Руслан Габараев

Руслан Шамилов — Рене Пессоа

Алексей Полпудников — Расул Магомедов

Курбан Тайгибов — Саид Хатиев

Давлатманд Чупонов — Богдан Плутахин

Даниил Мацола — Денис Смолдарев

Шадид Абдурзаков — Али Машрапов

Результаты боев ACA 200 можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 21.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).