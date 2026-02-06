Бокс/ММА
Сегодня, 09:30

ACA 200 Гасанов — Туменов: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

Бой Магомедрасул Гасанов — Альберт Туменов возглавит турнир ACA 200
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир ACA 200 состоится в Москве в пятницу, 6 февраля. Начало шоу на арене «Мегаспорт» — в 15.15 по московскому времени.

Основной кард

  • Магомедрасул Гасанов — Альберт Туменов
  • Азамат Пшуков — Анатолий Кондратьев
  • Али Багов — Искандар Мамадалиев
  • Биберт Туменов — Александр Грозин
  • Сайфуллах Джабраилов — Алимардан Абдыкааров

Предварительный кард

  • Артем Резников — Юсуп-Хаджи Зубарие
  • Александр Маслов — Карлос Фелипе
  • Махарбек Каргинов — Бехруз Зухуров
  • Виталий Слипенко — Асланбек Кодзае
  • Григор Матевосян — Руслан Габараев
  • Руслан Шамилов — Рене Пессоа
  • Алексей Полпудников — Расул Магомедов
  • Курбан Тайгибов — Саид Хатиев
  • Давлатманд Чупонов — Богдан Плутахин
  • Даниил Мацола — Денис Смолдарев
  • Шадид Абдурзаков — Али Машрапов

Результаты боев ACA 200 можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 21.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).

ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
