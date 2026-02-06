ACA 200 Гасанов — Туменов: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию
Бой Магомедрасул Гасанов — Альберт Туменов возглавит турнир ACA 200
Турнир ACA 200 состоится в Москве в пятницу, 6 февраля. Начало шоу на арене «Мегаспорт» — в 15.15 по московскому времени.
Основной кард
- Магомедрасул Гасанов — Альберт Туменов
- Азамат Пшуков — Анатолий Кондратьев
- Али Багов — Искандар Мамадалиев
- Биберт Туменов — Александр Грозин
- Сайфуллах Джабраилов — Алимардан Абдыкааров
Предварительный кард
- Артем Резников — Юсуп-Хаджи Зубарие
- Александр Маслов — Карлос Фелипе
- Махарбек Каргинов — Бехруз Зухуров
- Виталий Слипенко — Асланбек Кодзае
- Григор Матевосян — Руслан Габараев
- Руслан Шамилов — Рене Пессоа
- Алексей Полпудников — Расул Магомедов
- Курбан Тайгибов — Саид Хатиев
- Давлатманд Чупонов — Богдан Плутахин
- Даниил Мацола — Денис Смолдарев
- Шадид Абдурзаков — Али Машрапов
Результаты боев ACA 200 можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В полном объеме турнир покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 21.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).
Новости