Бадаев: «АСА не будет делать предложение Нганну. У него слишком большой ценник»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал «СЭ», планирует ли промоушен делать предложение Франсису Нганну, ставшему свободным агентом.

«В АСА сейчас подбран ростер очень больших и громких тяжеловесов. Сейчас на подходе у нас еще два-три тяжеловеса качественных. Я думаю, что Нганну — это было бы слишком. Плюс мы ему уже делали предложение на 1 миллион долларов, он отклонил. И понятно, что сейчас он эти деньги также не примет, да и мы ему эти деньги предлагать уже не будем.

Поэтому я думаю, что он вернется в UFC или будет в боксе выступать дальше. Не думаю, что сейчас его такие гонорары будут интересовать, он постарается забрать остаток того, что осталось от его карьеры в виде заработанных денег. И явно конкурировать в АСА с тяжами за такие деньги ему будет не по планам. Ну и мы, соответственно, какие-то холостые предложения ему делать не будем. Тут все понятно. Слишком большой ценник у парня, слишком это нерентабельно».

Ранее стало известно, что Нганну покинул промоушен PFL, в котором провел лишь один поединок. Ранее камерунец выступал в UFC, где стал чемпионом в тяжелом весе.

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