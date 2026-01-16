ACA 199 Полпудников — Магомедов: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию
Полпудников и Магомедов встретятся в главном поединке турнира ACA 199
Турнир ACA 199 пройдет в Краснодаре в пятницу, 16 января. Начало — в 15.00 по московскому времени.
Основной кард
- Алексей Полпудников — Расул Магомедов
- Артем Фролов — Рамазан Эмеев
- Абдул-Рахман Темиров — Мухамед Коков
- Вадим Огарь — Заур Гаджиев
- Жора Айвазян — Багдос Олжабай
Предварительный кард
- Багама Никабагамаев — Глеб Хабибуллин
- Мурад Абдулаев — Эдил Эсенгулов
- Сайгид Абдулаев — Астемир Нагоев
- Крис Ханикатт — Алтанбек Мамашов
- Шамиль Басаев — Николай Галочкин
- Али Сулейманов — Тамерлан Темиров
- Оганес Восканян — Херберт Батиста
- Раджаб Рамазанов — Гегам Манавазян
- Айнди Умаханов — Амазасп Мартиросян
- Луис Рафаэль — Александр Трескин
- Тагир Магомедов — Жозеилтон Сантос
В полном объеме турнир покажет сайт matchtv.ru. С 16.10 мск трансляцию также будет вести канал «Матч! Боец», а с 21.35 мск — канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».
Новости