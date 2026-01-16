ACA 199 Полпудников — Магомедов: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Полпудников и Магомедов встретятся в главном поединке турнира ACA 199

Турнир ACA 199 пройдет в Краснодаре в пятницу, 16 января. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Основной кард

Алексей Полпудников — Расул Магомедов

Артем Фролов — Рамазан Эмеев

Абдул-Рахман Темиров — Мухамед Коков

Вадим Огарь — Заур Гаджиев

Жора Айвазян — Багдос Олжабай

Предварительный кард

Багама Никабагамаев — Глеб Хабибуллин

Мурад Абдулаев — Эдил Эсенгулов

Сайгид Абдулаев — Астемир Нагоев

Крис Ханикатт — Алтанбек Мамашов

Шамиль Басаев — Николай Галочкин

Али Сулейманов — Тамерлан Темиров

Оганес Восканян — Херберт Батиста

Раджаб Рамазанов — Гегам Манавазян

Айнди Умаханов — Амазасп Мартиросян

Луис Рафаэль — Александр Трескин

Тагир Магомедов — Жозеилтон Сантос

В полном объеме турнир покажет сайт matchtv.ru. С 16.10 мск трансляцию также будет вести канал «Матч! Боец», а с 21.35 мск — канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».