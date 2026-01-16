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ACA 199 Полпудников — Магомедов: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Полпудников и Магомедов встретятся в главном поединке турнира ACA 199
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир ACA 199 пройдет в Краснодаре в пятницу, 16 января. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Основной кард

  • Алексей Полпудников — Расул Магомедов
  • Артем Фролов — Рамазан Эмеев
  • Абдул-Рахман Темиров — Мухамед Коков
  • Вадим Огарь — Заур Гаджиев
  • Жора Айвазян — Багдос Олжабай

Предварительный кард

  • Багама Никабагамаев — Глеб Хабибуллин
  • Мурад Абдулаев — Эдил Эсенгулов
  • Сайгид Абдулаев — Астемир Нагоев
  • Крис Ханикатт — Алтанбек Мамашов
  • Шамиль Басаев — Николай Галочкин
  • Али Сулейманов — Тамерлан Темиров
  • Оганес Восканян — Херберт Батиста
  • Раджаб Рамазанов — Гегам Манавазян
  • Айнди Умаханов — Амазасп Мартиросян
  • Луис Рафаэль — Александр Трескин
  • Тагир Магомедов — Жозеилтон Сантос

В полном объеме турнир покажет сайт matchtv.ru. С 16.10 мск трансляцию также будет вести канал «Матч! Боец», а с 21.35 мск — канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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