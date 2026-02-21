Алмейда подписал контракт с АСА: экс-топ UFC впервые в истории пополнил ростер российской лиги

Бывший шестой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC бразилец Жаилтон Алмейда (22-5) продолжит карьеру в АСА. В субботу, 21 февраля, президент промоушена Магомед Бибулатов сообщил о подписании контракта с 34-летним бойцом.

Этот переход стал историческим: впервые топовый боец UFC, занимавший высокие позиции в рейтинге, присоединился к АСА. Бразилец выступал в сильнейшей лиге мира с 2022 года, проведя 11 поединков и одержав 8 побед. В его активе — впечатляющие досрочные выигрыши над Дерриком Льюисом, Жаирзиньо Розенстрайком, Александром Романовым и Сергеем Спиваком .

Однако в последних боях карьера Алмейды в UFC пошла на спад. В октябре 2025 года он уступил раздельным решением Александру Волкову, а 8 февраля 2026-го проиграл единогласным решением россиянину Ризвану Куниеву на турнире UFC Fight Night 266. После второго поражения подряд промоушен расторг контракт с бразильцем.

Алмейда известен своим мощным борцовским стилем и черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Из 22 побед в карьере 13 одержаны досрочно.