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30 апреля, 15:32

Ибрагимов и Гончаров проведут бой на турнире АСА 204 в Омске

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Евгений Гончаров проведет бой против экс-бойца UFC Хадиса Ибрагимова. Поединок в тяжелом весе пройдет на турнире на АСА 204 в Омске 19 июня, сообщила пресс-служба промоушена.

В мае 2025 года Гончаров объявил о паузе в карьере и отказе от пояса ACA в тяжелом весе. Затем он дебютировал в профессиональном боксе и провел схватку по грэпплингу с Александром Волковым. В ММА на счету 39-летнего бойца 22 победы, три поражения и один бой, признанный несостоявшимся. Его победная серия составляет семь поединков.

Ибрагимов дебютировал в ACA в апреле, победив в первом раунде Даниила Мацолу. На его счету в MMA 11 побед и шесть поражений.

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Евгений Гончаров
Хадис Ибрагимов
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