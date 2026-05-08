ACA 203: онлайн-трансляция турнира, время начала

Турнир ACA 203 пройдет в пятницу, 8 мая. Вечер ММА состоится в спорткомплексе «Хумо Арена» в Ташкенте (Узбекистан) и начнется с боев предварительного карда в 14.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 19.30 мск.

Главным событием вечера станет бой в легком весе между таджикским бойцом Азамом Гафоровым и россиянином Ареном Акопяном. В соглавном поединке — бой в полутяжелом весе между таджиком Фаридуном Одиловым и казахом Дауреном Ермековым.

Список боев АСА 203

Основной кард

Азам Гафоров — Арен Акопян

Фаридун Одилов — Даурен Ермеков

Холмурод Нурматов — Фирдавс Зарипов

Джамбулат Селимханов — Алимардан Абдыкааров

Эдил Эсенгулов — Ибрагим Магомедов

Предварительный кард

Амир Эльжуркаев — Али Абдулхаликов

Зумсо Зураве — Клейдсон Абреу

Фуркат Комилов — Алихан Мусаев

Апти Бимарзаев — Немат Абдрашитов

Анвар Абдуллаев — Эмомахди Орзузода

Мехди Дакаев — Никита Подковальник

Альси Алькаиси — Шариф Кушаев

Шамиль Бораев — Шергази Кенджебаев

Тагир Магомедов — Алексей Кунченко

Джаддал Алибеков — Мехроч Мамадшоев

Оятулло Муминов — Азатбек Кочоров

Хасан Дадалов — Казакбай Тиленов

Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 13.55. Главный кард будет доступен также на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 19.30.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.