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8 мая, 13:30

ACA 203: онлайн-трансляция турнира, время начала

Турнир АСА 203 с главным боем Гафоров vs. Акопян пройдет в Ташкенте 8 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Арен Акопян.
Фото Соцсети

Турнир ACA 203 пройдет в пятницу, 8 мая. Вечер ММА состоится в спорткомплексе «Хумо Арена» в Ташкенте (Узбекистан) и начнется с боев предварительного карда в 14.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 19.30 мск.

Главным событием вечера станет бой в легком весе между таджикским бойцом Азамом Гафоровым и россиянином Ареном Акопяном. В соглавном поединке — бой в полутяжелом весе между таджиком Фаридуном Одиловым и казахом Дауреном Ермековым.

Список боев АСА 203

Основной кард

  • Азам Гафоров — Арен Акопян

  • Фаридун Одилов — Даурен Ермеков

  • Холмурод Нурматов — Фирдавс Зарипов

  • Джамбулат Селимханов — Алимардан Абдыкааров

  • Эдил Эсенгулов — Ибрагим Магомедов

Предварительный кард

  • Амир Эльжуркаев — Али Абдулхаликов

  • Зумсо Зураве — Клейдсон Абреу

  • Фуркат Комилов — Алихан Мусаев

  • Апти Бимарзаев — Немат Абдрашитов

  • Анвар Абдуллаев — Эмомахди Орзузода

  • Мехди Дакаев — Никита Подковальник

  • Альси Алькаиси — Шариф Кушаев

  • Шамиль Бораев — Шергази Кенджебаев

  • Тагир Магомедов — Алексей Кунченко

  • Джаддал Алибеков — Мехроч Мамадшоев

  • Оятулло Муминов — Азатбек Кочоров

  • Хасан Дадалов — Казакбай Тиленов

Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 13.55. Главный кард будет доступен также на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 19.30.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.

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Арен Акопян
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