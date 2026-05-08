ACA 203: онлайн-трансляция турнира, время начала
Турнир ACA 203 пройдет в пятницу, 8 мая. Вечер ММА состоится в спорткомплексе «Хумо Арена» в Ташкенте (Узбекистан) и начнется с боев предварительного карда в 14.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 19.30 мск.
Главным событием вечера станет бой в легком весе между таджикским бойцом Азамом Гафоровым и россиянином Ареном Акопяном. В соглавном поединке — бой в полутяжелом весе между таджиком Фаридуном Одиловым и казахом Дауреном Ермековым.
Список боев АСА 203
Основной кард
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Азам Гафоров — Арен Акопян
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Фаридун Одилов — Даурен Ермеков
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Холмурод Нурматов — Фирдавс Зарипов
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Джамбулат Селимханов — Алимардан Абдыкааров
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Эдил Эсенгулов — Ибрагим Магомедов
Предварительный кард
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Амир Эльжуркаев — Али Абдулхаликов
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Зумсо Зураве — Клейдсон Абреу
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Фуркат Комилов — Алихан Мусаев
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Апти Бимарзаев — Немат Абдрашитов
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Анвар Абдуллаев — Эмомахди Орзузода
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Мехди Дакаев — Никита Подковальник
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Альси Алькаиси — Шариф Кушаев
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Шамиль Бораев — Шергази Кенджебаев
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Тагир Магомедов — Алексей Кунченко
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Джаддал Алибеков — Мехроч Мамадшоев
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Оятулло Муминов — Азатбек Кочоров
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Хасан Дадалов — Казакбай Тиленов
Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 13.55. Главный кард будет доступен также на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 19.30.
Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.