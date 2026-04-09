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АСА 202: онлайн-трансляция турнира, где смотреть

Турнир по смешанным единоборствам АСА 202 состоится в Санкт-Петербурге
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир ACA 202 пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 16.20 по московскому времени.

Кард турнира ACA 202

Основной кард

Главный бой. Кирилл Корнилов — Тони Джонсон

Эдуард Вартанян — Узаир Абдураков

Осимхон Рахмонов — Ренат Ондар

Даниил Мацола — Хадис Ибрагимов

Асылжан Бакытжанулы — Максим Гришин

Предварительный кард

Андрей Кошкин — Винициус Круз

Брен Примус — Павел Гордеев

Айк Казарян — Томаш Дэк

Хамди Абдельвахаб — Антон Винников

Хафиз Сакибеков — Даниэль Де Альмейда

Олег Дадонов — Линкольн Энрике

Евгений Галочкин — Элиас Сильверио

Иван Богданов — Алтынбек Мамашов

Артем Душенко — Кайо Биттенкурт

Александр Гребнев — Асланбек Кодзаев

В прямом эфире все поединки покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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