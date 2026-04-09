АСА 202: онлайн-трансляция турнира, где смотреть
Турнир ACA 202 пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 16.20 по московскому времени.
Кард турнира ACA 202
Основной кард
Главный бой. Кирилл Корнилов — Тони Джонсон
Эдуард Вартанян — Узаир Абдураков
Осимхон Рахмонов — Ренат Ондар
Даниил Мацола — Хадис Ибрагимов
Асылжан Бакытжанулы — Максим Гришин
Предварительный кард
Андрей Кошкин — Винициус Круз
Брен Примус — Павел Гордеев
Айк Казарян — Томаш Дэк
Хамди Абдельвахаб — Антон Винников
Хафиз Сакибеков — Даниэль Де Альмейда
Олег Дадонов — Линкольн Энрике
Евгений Галочкин — Элиас Сильверио
Иван Богданов — Алтынбек Мамашов
Артем Душенко — Кайо Биттенкурт
Александр Гребнев — Асланбек Кодзаев
В прямом эфире все поединки покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».